Ronco Scrivia (Genova) – Momenti di paura sull’autostrada A7 Genova Milano per l’incendio di un pullman turistico. Il mezzo trasportava cinquantadue passeggeri in direzione Milano quando, all’altezza di Ronco Scrivia l’autista ha notato del fumo che usciva dal vano motore posto su retro.

Con una manovra ha fermato il pullman in corsi di emergenza ed ha avviato le operazion di evacuazione cercando di non far precipitare la situazione nel panico mentre il mezzo prendeva fuoco.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 ma fortunatamente non s sono registrati feriti.

L’autostrada è rimasta chiusa il tempo di spegnere le fiamme e avviare la bonifica.