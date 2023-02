Genova – Ha deciso di scendere sulla spiaggia di Sturla con il fuoristrada ma è rimasto insabbiato. Curioso salvataggio, non il primo di questo tipo, sempre nello stesso posto, per i vigili del fuoco che sono accorsi su litorale davanti a via del Tritone chiamati dai residenti della zona che sentivano il conducente che insisteva a cercare di uscire da solo da quella brutta situazione.

I pompieri hanno legato con un cavo in metallo la macchina e l’hanno trainata sino all’asfalto, consentendo al proprietario di far salire l’auto su un carro-attrezzi per le riparazioni e per togliere la sabbia e i sassi dalle ruote e dal motore.

Nel frattempo sono arrivate anche le forze dell’ordine e oltre al conto del meccanico, probabilmente molto salato, il fuoristradista improvvisato dovrà pagare anche una pesante sanzione.

E’ infatti rigorosamente proibito accedere alle spiagge con mezzi a motore.

I residenti della zona segnalano che il fenomeno si ripete spesso, specie in estate e chiedono che l’accesso alla spiaggia sia bloccato e che vengano installate telecamere di sorveglianza ai varchi che potrebbero servire anche per chi scende in spiaggia con il cane e lo lascia correre sulla battigia senza il guinzaglio.

(Foto di Archivio)