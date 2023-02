La Spezia – Caloriferi accesi fino ad un massimo di 16 ore per l’ondata di freddo intenso che sta interessando la Liguria con correnti gelide di origine dell’Est Europa.

In considerazione del forte abbassamento delle temperature, il Sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato l’ordinanza per l’accensione prolungata degli impianti termici nel Comune della Spezia dal 7 al 15 febbraio compreso, fino ad un massimo di 16 ore giornaliere.