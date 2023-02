Genova – Ancora una giornata da dimenticare per le autostrade della Liguria con il caos provocato dai cantieri presenti su diverse direttrici nella zona del capoluogo ligure.

Code per chilometri già questa mattina, sull’Autostrada A10 Genova – Ventimiglia, tra Varazze e il bivio per la A26 Voltri – Gravellona Toce, in direzione Genova, per lavori e per un restringimento di carreggiata.

Coda anche in direzione contraria, tra Voltri e Arenzano in direzione ponente, e sempre a causa di lavori che determinano un doppio restringimento della carreggiata da sei corsie ad una per senso di marcia.

Automobilisti e trasportatori infuriati sin dal mattino sul tratto autostradale.

Caos che si è ripresentato a fine giornata, tra Varazze e il bivio con la A26 per lo stesso cantiere.

A mandare in tilt tutta la viabilità del ponente anche la concomitante chiusura delle strade del centro di Arenzano per la tradizionale sfilata dei carri.

Le auto in partenza da Cogoleto per Genova hanno impiegato sino a due ore per arrivare nel capoluogo.

Molte e roventi le proteste sui social e forte preoccupazione per gli operatori turistici che temono cancellazioni di prenotazioni e rinunce per chi dal nord Italia viene a passare il fine settimana e vacanze più lunghe nella nostra regione.

Una buona notizia arriva in serata da Autostrade per l’Italia che segnala che la parte più complessa dei lavori nella Galleria Castello I (sulla tratta “incriminata”) hanno superato la parte più complessa. Leggi la notizia qui