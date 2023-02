“Sono gay e non voglio più nascondermi”. E’ il coraggioso “coming out” dell’ex giocatore della Sampdoria Jakub Jankto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram un video messaggio con il quale rivela di non poter più vivere nascondendo una parte fondamentale della sua vita.

“Ciao, sono Jakub Jankto – inizia il video del calciatore che oggi gioca nello Sparta Praga – Come tutti sono forte, sono debole, ho una famiglia, ho degli amici, ho un lavoro che svolgo al meglio da anni, con serietà, professionalità e passione. Proprio come tutti”.

Jakub Jankto – che ha militato nella Sampdoria dal 2018 al 2021, rivela al mondo del Calcio, tra gli ultimi baluardi del machismo a tutti i costi, di essere omosessuale.

“Voglio anche vivere la mia vita in libertà – si ascolta nel video diffuso su Instagram – Senza paure. Senza pregiudizio. Senza violenza. Ma con amore. Sono omosessuale e non voglio più nascondermi”.

Un gesto importante, quello di Jankto, perchè contribuisce a svelare quello che è noto da tempo immemorabile e che solo poche volte è emerso: il mondo del Calcio nasconde l’omosessualità e i giocatori gay fanno di tutto per nascondere la loro vera identità temendo di essere esclusi, allontanati o comunque emarginati per un aspetto normalissimo della vita degli esseri umani.

L’omosessualità nel mondo sportivo è particolarmente “secretata” nel timore di perdere l’alone di “machismo” che circonda i campioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jakub Jankto (@jakubjanktojr)

Hi, I’m Jakub Jankto

Like everybody else,

I have my strengths.

I have my weaknesses.

I have a family.

I have my friends.

I have a job which I have been doing it as best as I can, for years, with seriousness, professionalism and passion.

Like everybody else,

I also want to live my life in freedom.

Without fears.

Without prejudice.

Without violence.

BUT with love.

I am homosexual and I no longer want to hide myself.