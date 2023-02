Genova – Era alla guida della sua auto sull’autostrada A12 Genova – Livorno quando si è sentito male nel tratto tra Genova Est e Nervi, in direzione levante. Non c’è stato nulla da fare, ieri sera, intorno alle 19,30 per l’automobilista colpito da un malore fatale mentre era in viaggio.

L’uomo ha avvertito un forte dolore al petto ed ha accostato la vettura sul ciglio della strada per poi chiamare i soccorsi ma quando l’ambulanza del 118 è arrivata sul posto ha trovato l’uomo ormai privo di sensi.

Inutili i ripetuti tentativi di rianimazione. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare.