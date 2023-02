Genova – Dopo le ripetute segnalazioni di bici per strada, in via Cornigliano, nonostante la presenza delle piste ciclabili appena realizzate, arriva la “risposta” di chi per strada ci va proprio con la bici e pur condannando i “colleghi” su due ruote che non rispettano il codice della strada fa notare che spesso, in via Cornigliano, le piste ciclabili sono bloccate dalle auto in sosta o per la presenza di cantieri e transenne.

Controlli e sanzioni per chi procede fuori dalle ciclabili con le due ruote a pedali ma anche per gli automobilisti incivili che non rispettano gli spazi destinati ad altro genere di “traffico”.

Qualche controllo in più, quindi, potrebbe evitare l’uno e l’altro comportamento illecito.