Genova – Nel pomeriggio due persone sono fuggite a bordo di uno scooter rubato dopo esser state momentaneamente fermate dalla Polizia di Stato.

L’inseguimento, durato qualche minuto, si è concluso in via Centurione Bracelli a Marassi, con il mezzo a due ruote che ha terminato la sua corsa andandosi a scontrare con alcune auto in sosta, danneggiandole.

Le due persone sono state così fermate dalle forze dell’ordine e il veicolo è stato messo sotto sequestro.