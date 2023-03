Genova – Decine di chiamate ai vigili del fuoco e ai tecnici del gas per segnalare forti odori e possibili perdite di gas. Pomeriggio impegnativo, quello di oggi, per i vigili del fuoco e i tecnici addetti ai guasti del gas per le chiamate allarmate di genovesi che segnalavano forte odore simile a quello del gas e temevano ci fossero delle perdite.

Gli interventi soprattutto nella zona di Carignano e Castelletto ma nessuna delle chiamate ha fatto scoprire l’origine del forte odore.

Ancora una volta i sospetti si sono concentrati sulle navi in rada nel porto di Genova e che già in passato hanno causato allarme e controlli.

In particolare è stata evacuata una scuola a Castelletto e gli uffici del Comune in via Garibaldi.