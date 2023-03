Genova – Fiamme ed esplosioni in un maneggio a San Quirico dove questo pomeriggio è scoppiato un incendio in una delle baracche adibite a magazzino. Nella costruzione erano custodite diverse bombole di gas ed almeno una sarebbe esplosa durante l’intervento dei vigili del fuoco per domare il rogo.

I pompieri sono intervenuti questo pomeriggio in via Lungo Torrente Secca e dopo l’esplosione della prima bombola ne hanno messe in sicurezza diverse altre per evitare altre deflagrazioni.

Il pronto intervento ha permesso che le fiamme non si estendessero alla limitrofa vegetazione ma la baracca è andata completamente distrutta