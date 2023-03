Genova – Coda sulla strada Sopraelevata Aldo Moro a causa di un incidente stradale. A segnalarlo la polizia locale che sta intervenendo sul posto.

La coda si trova percorrendo la Sopraelevata in direzione levante e l’incidente è avvenuto all’altezza di via Albertazzi.

Al momento non risultano feriti

notizia in aggiornamento