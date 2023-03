Genova – Automobilisti e Trasportatori già in coda, prima dell’alba, sull’Autostrada A26 Voltri Gravellona Toce a causa dei lavori in corso. Si segnala coda tra Ovada e Masone in direzione mare.

Traffico in aumento anche sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, tra Varazze e Genova e sulla A12 Genova Livorno in direzione Genova.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida per la pioggia che rende viscido l’asfalto.