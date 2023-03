Genova – Rivendicazione sui “siti d’area anarchica” per il sabotaggio ai danni di un ripetitore per la telefonia mobile nella zona del Righi. Ignoti hanno tranciato i cavi che discendono dalle antenne sino agli impianti di trasmissione a terra ed hanno di fatto “isolato” una cella telefonica. Disagi contenuti per chi doveva utilizzare il servizio – a Genova la copertura è spesso sovrapposta tra diversi impianti – ma i danni sono ingenti.

Il sabotaggio, l’ennesimo nella zona, è stato rivendicato con frasi collegate al caso di Alfredo Cospito l’anarchico che da settimane è in sciopero della fame per protestare contro il regime del 41bis che prevede isolamento e speciali misure di restrizione per i carcerati.

Un colpo degli ambienti anarchici che dimostra ancora una volta la centralità della città di Genova nella rete di organizzazione dell’ala più estrema del movimento anarchico italiano.