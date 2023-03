Andora (Savona) – Un incidente si è verificato nella tarda serata di ieri lungo l’Aurelia quando, per cause ancora da verificare, un’auto con a bordo tre persone ha sbandato finendo per schiantarsi contro un muro.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno soccorso i feriti. Nessuno di loro era in gravi condizioni, ma per uno si è reso necessario il trasporto in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure