Ventimiglia (Imperia) – Torna a casa il bambino di 6 anni trovato privo di sensi e con gravi ferite dai nonni cui era affidato e ricoverato in gravissime condizioni, lo scorso 19 dicembre, all’ospedale Gaslini di Genova.

Dopo quasi tre mesi il piccolo esce dall’ospedale dove era entrato con lesioni gravissime che ancora oggi non hanno un “colpevole” e le cui origini sono tutt’ora avvolte nel mistero.

Il piccolo ha lasciato l’ospedale e tornerà a casa da mamma e papà che si sono alternati al suo capezzale, viaggiando avanti e indietro da Ventimiglia a Genova, continuando a seguire e occuparsi anche del fratellino più piccolo.

Ora la famiglia può riunirsi e cercare di recuperare un pò di tranquillità mentre proseguono le indagini per accertare chi e come abbia prodotto le lesioni al piccolo.

Inizialmente le notizie diffuse sui Media sembravano delineare un quadro di maltrattamenti ma poi la Procura di Imperia ha smentito tutte le ricostruzioni fatte e da allora non è dato sapere in quale direzioni si muovano le indagini.

La nonna e il suo attuale compagno risultano coinvolti nelle indagini ma non è chiaro il loro ruolo nella vicenda.

E’ possibile che proprio il rientro a casa del piccolo, evidentemente fuori pericolo, possa imprimere una svolta nelle indagini perché il giudice che segue il caso potrà ascoltarlo pur tra mille misure di precauzione. Proprio il bambino potrebbe chiarire cosa sia davvero successo quel terribile giorno di dicembre.