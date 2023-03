Genova – Ancora coda e disagi sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure per cantieri e lavori. Sin da prima dell’alba auto e Tir in coda sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Varazze e il bivio con la A26 Voltri Gravellona Toce in direzione Genova.

A causare i disagi i cantieri per i lavori previsti e in corso da settimane.

Coda segnalata sin dalle prime ore del mattino anche sulla A26 tra Ovada e Masone in direzione mare.

Anche in questo caso, a causare i rallentamenti, sono i cantieri per lavori.

Automobilisti e Trasportatori continuano a chiedere che i tratti autostradali interessati dai lavori debbano essere gratuiti senza alcun passaggio attraverso piattaforme e sistemi di rimborso che generano spesso errori. Durante tutto il periodo in cui si registrano disagi, semplicemente, il tratto dovrebbe essere “scontato” o ancor meglio non prevedere alcun pagamento.