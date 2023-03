Rapallo (Genova) – Restano gravi le condizioni della ragazzina di 12 anni ricoverata da ieri all’ospedale Gaslini per i traumi della caduta dalla finestra del secondo piano della scuola media Giustiniani in circostanze ancora da chiarire.

La piccola non sarebbe in pericolo di morte ma ha gravi fratture alle gambe e lesioni interne causate dal volo di diversi metri dalla finestra dalla quale è caduta.

Dalle prime ricostruzioni sarebbe emersa una lite tra la ragazzina ed uno o più compagni e un intervento di una insegnante. La stessa che, poco dopo, avrebbe cercato disperatamente di evitare la caduta.

Nelle prossime ore dovrebbero essere ascoltati i compagni di classe della giovane per capire se si sia trattato di un gesto volontario o di altro.