Arenzano (Genova) – Ha rischiato di mettere al mondo il figlio in macchina, seduta sul posto del passeggero, ma fortunatamente i carabinieri sono intervenuti e hanno scortato la macchina sino all’ospedale di Voltri.

Molta apprensione ma fortunatamente un lieto fine per la disavventura di una coppia di neo genitori che questa mattina si è messa in macchina per correre in ospedale per il parto ormai imminente.

Sulla statale Aurelia, però, le contrazioni si sono fatte troppo ravvicinate e la donna ha capito che il bambino sarebbe arrivato di li a poco.

Il traffico non consentiva di procedere velocemente e la coppia ha iniziato a temere per il peggio.

Fortunatamente una pattuglia dei carabinieri che era nella zona li ha intercettati e capita la situazione di emergenza ha scortato l’auto con la partoriente sino all’ospedale di Voltri dove il piccolo è nato senza troppi problemi.