Genova – Via delle Casacce chiusa temporaneamente al traffico, questa mattina, per un veicolo che ha preso fuoco per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno velocemente spento le fiamme ed iniziato le operazioni di bonifica.

La polizia locale ha chiuso temporaneamente il traffico poi riaperto intorno alle 8

(foto di Archivio)