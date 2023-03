Genova – Litiga con la compagna e la colpisce con una testata al viso che le frattura il naso. Un 50enne è stato arrestato al termine di un veloce inseguimento nel centro storico genovese, in piazza Raibetta.

Poco lontano, all’interno della stazione della Metropolitana di San Giorgio l’ambulanza del 118 stava soccorrendo la compagna il lacrime e con il viso tumefatto per la testata.

La donna, accompagnata in ospedale, ha rivelato che l’aggressione era solo l’ultima di una serie di violenze alle quali il compagno la sottopone da anni. Il racconto della donna ha fatto scattare il “codice rosso” e l’uomo è stato sunbito arrestato e accusato di maltrattamenti e violenze.

Nelle prossime ore la donna verrà ascoltata da un magistrato che seguirà il suo caso e che poi ascolterà anche la versione dell’uomo.