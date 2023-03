Auto e camion già incolonnati, prima dell’alba, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia e sulla A26 Voltri – Gravellona Toce. Ai cantieri attivi si aggiunge anche il maltempo e la pioggia a spingere a preferire l’auto per gli spostamenti con conseguente aumento delle vetture in circolazione.

Coda viene segnalata tra Varazze e l’allacciamento con la A26 a Voltri, sulla A10 e tra Ovada e Masone sulla A26 in direzione mare.

Si raccomanda la massima prudenza alla guida anche per l’asfalto reso viscido dalle precipitazioni.