In coda, sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto tra Varazze e Voltri, in direzione Genova, già prima dell’alba.

Ancora una giornata “in salita” per chi viaggia sull’autostrada che collega il capoluogo ligure con il ponente a causa dei lavori in corso.

Automobilisti e trasportatori incolonnati già prima del sorgere del sole.