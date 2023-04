Genova – E’ deceduto a causa delle gravi ferite riportate nell’incidente di giovedì scorso, in via Reta, a Bolzaneto, l’uomo di 60 anni ricoverato in prognosi riservata all’ospedale San Martino.

Nelle ultime ore le condizioni dell’uomo si sono ulteriormente aggravate e non ha retto all’ennesima crisi causata dal terribile colpo ricevuto alla testa.

Il pedone era stato travolto mentre attraversava la strada da una moto che lo ha scagliato in aria per poi ricadere a terra battendo la testa sull’asfalto.

Ricoverato in condizioni disperate, l’uomo non ce l’ha fatta. Per l’investitore rischia di scattare l’accusa di omicidio stradale.