Genova – Ancora una nottata di emergenza cinghiali sulle strade genovesi con una serie di segnalazioni diffuse dalla polizia locale per mettere in guardia automobilisti e motociclisti Una famigliola di cinghiali è stata segnalata in corso Europa, all’altezza del cavalcavia Negri intorno alle 21,30.

Più o meno alla stessa ora in via Vesuvio, nel quartiere di Oregina, nuovo allarme per cinghiali a spasso per strada.

In via Capri, invece, i cinghiali hanno rovesciato i bidoni creando disagi ma anche pericolo per il passaggio di auto e moto.

Cinghiali anche in via Stefano Castagnola, a Sturla, dove una famigliola a spasso ha creato qualche problema ai residenti di passaggio.