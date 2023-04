Genova – Sarebbe stato il fidanzato di 19 anni a ferire, con una coltellata all’altezza dei reni, la ragazza di 16 anni trovata sanguinante per strada, in via San Luca, poco prima dell’alba.

Non è chiaro se i due avessero litigato ma la giovane ha ricevuto una coltellata e si è accasciata a terra in un lago di sangue.

Fortunatamente alcuni passanti hanno chiamato il 118 e le hanno salvato la vita.

I medici hanno bloccato la forte emorragia ed hanno trasferito la ragazzina in ospedale per un delicato intervento chirurgico.

Il ragazzo è stato trovato dalle forze dell’ordine nella stessa zona del ferimento e lo hanno fermato. Nelle prossime ore verranno sentiti per ricostruire le circostanze del ferimento e chiarire le responsabilità del ragazzo.

L’ennesimo episodio di violenza nella parte antica della città ha fatto scattare nuove roventi polemiche sulla gestione della sicurezza nel cuore della città.