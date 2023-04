Genova – Ancora code per lavori anche prima dell’alba sulla rete autostradale della Ligura.

Sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce vengono segnalati 2 km di coda, tra Ovada e Masone in direzione mare, per lavori.

Ancora proteste di automobilisti e trasportatori che chiedono che i tratti autostradali interessati da cantieri prolungati diventino completamente gratuiti per tutto il periodo degli interventi.