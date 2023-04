Genova – Un giovane Lupo è stato fotografato e filmato questo pomeriggio nel greto di un corso d’acqua nel quartiere di Quezzi, in Valbisagno, in zona Molinetto.

L’animale, un giovane esemplare, è apparso improvvisamente su alcune rocce e dopo essersi guardato attorno impaurito e incerto sul da farsi, è fuggito nella boscaglia.

L’avvistamento ha suscitato grande curiosità nel quartiere collinare genovese, soprattutto perché, a memoria d’uomo, nessuno ricorda di aver mai visto un Lupo.

Molto probabilmente si tratta di un esemplare “in dispersione” ovvero che ha lasciato il branco dove è nato per cercare un compagno o una compagna e per fondare un nuovo branco.

Si tratta di un fenomeno naturale che consente l’espansione delle zone popolate dai Lupi ma oltre il 50% di questi animali muore non riuscendo a procacciarsi abbastanza cibo.

I Lupi cacciano in branco e certamente non in città ed hanno paura dell’uomo.

Gli esperti rassicurano: non c’è alcun pericolo per le persone e per gli animali domestici e molto probabilmente il giovane lupo si allontanerà da solo dalla zona, spaventato dalla presenza di umani.

Non è la prima volta che un giovane esemplare di Lupo viene segnalato a Genova e nelle vicinanze.

L’esemplare avvistato sul vecchio acquedotto, in Val Bisagno e a Bargagli potrebbe essere sempre lo stesso.

