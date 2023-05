Genova – Una nuova scossa di terremoto in mezzo al mare e ancora nel Mar Ligure. Poco dopo le 14 i sensori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno rilevato una scossa di terremoto di lieve entità con epicento a circa 25 km al largo della costa genovese.

La scossa è stata avvertita in alcune zone ma per lo più è passata inosservata.

Fortunatamente non si registrano feriti o danni alle cose

Si tratta della seconda scossa in pochi giorni