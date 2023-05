Genova – C’è anche l’attore di Suburra Aleph Gianluca Viola tra gli evacuati per l’incendio divampato questo pomeriggio al civico 26 di via della Maddalena, nel centro storico genovese.

L’attore di Latina, conosciuto per aver interpretato Teo nella serie “Suburra” è in affitto all’ultimo piano, proprio dove l’incendio ha colpito più duramente distruggendo il tetto e il sotto tetto.

L’attore è stato avvisato dell’incendio ed è accorso subito restando il collegamento telefonico con la moglie, l’attrice Deniz Ozdogan.

Il “padrone di casa” è il comico Marcello Cesena che ha ceduto la casa a Viola che se ne era innamorato.

Ora i due attori e i figli dovranno attendere a lungo prima di poter tornare nella casa che ha subito pesanti danni.