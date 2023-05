Genova – Si apre oggi una settimana ricca di iniziative ed eventi green, sino al 21 maggio per AMIU Genova impegnata su temi ed esempi di economia circolare e di buone pratiche della raccolta differenziata, del recupero, del riuso e molto altro a tutela dell’ambiente e della lotta allo spreco.

Si comincia con la partecipazione e la presenza di AMIU alle giornate che vanno da lunedì 15 in occasione della 38^ edizione del Torneo Ravano, la manifestazione scolastica giovanile più importante d’Europa, dove si ritroveranno, all’interno del padiglione Jean Nouvel della Fiera di Genova, le scuole primarie genovesi per le fasi delle varie competizioni.

Il 16 maggio si svolgerà una pulizia straordinaria della spiaggia di Vernazzola che vedrà protagonisti studenti dell’Istituto Vittorio Emanuele II – Ruffini insieme a una rappresentanza di ragazze e ragazze delle Canarie, in questo periodo a Genova per la partecipazione al progetto Erasmus, il tutto sotto la coordinazione operativa di AMIU.

Parallelamente è in corso la “Settimana dell’economia circolare” pianificata dal Patto di Sussidiaretà e il progetto di rigenerazione urbana per il Sestiere della Maddalena, che rientra nel “Piano Caruggi”. Partner del progetto l’Associazione di Promozione sociale Sc’Art in collaborazione con AMIU che aspetta con le sue creazioni visitatori e curiosi negli spazi di Vico Angeli.

Il 18 maggio AMIU terrà un corso di educazione ambientale in piazzetta dei Greci nel Sestiere della Maddalena. Ai bambini coinvolti saranno spiegati trucchi, informazioni e segreti per fare bene e facilmente la raccolta differenziata. Sempre nell’ambito di questa settimana green il 19 e il 20 maggio all’interno del Cortile di Palazzo Ducale si svolgerà “Remida Day”, una giornata speciale dedicata a reinterpretare luoghi della città e a rinnovare con sguardi curiosi i materiali di scarto.

Sempre il 18 maggio, nel Municipio Centro Est presso “Casa Gavoglio – La Casa nel Parco” in via del Lagaccio 41, si terrà un corso gratuito per diventare un “Supercompostatore”, che si replicherà poi giovedì 25 maggio, nella sede del Municipio Valpolcevera in via Costantino Reta 3.

I corsi, tenuti da maestri compostatori in collaborazione con la cooperativa Erica, oltre a informare i partecipanti a conferire in maniera corretta gli scarti alimentari che produciamo ogni giorno nelle nostre case, permetterà di ottenere una delle compostiere messe a disposizione da AMIU.

Dal 19 al 21 maggio nell’ambito della “Festa dello Sport” – l’appuntamento più atteso da sportivi e appassionati con oltre 90 discipline da provare per bambini e ragazzi di tutte le età – sarà presente anche AMIU con uno spazio informativo dedicato all’educazione ambientale, verranno distribuiti ai visitatori materiali sulla raccolta differenziata e dati consigli su come conferire correttamente i rifiuti.

Domenica 21 maggio alle ore 14:30 si terrà la prima gara di Plogging, la nuova tendenza eco-friendly che consiste nel raccogliere i rifiuti che si trovano sul proprio cammino mentre si è impegnati a fare jogging. I partecipanti saranno muniti di sacchi della spazzatura per raccogliere i rifiuti che incontreranno durante il percorso. Le iscrizioni alla gara saranno fatte direttamente nello stand AMIU il giorno stesso della gara.

Per il laboratorio del 18 maggio in piazzetta dei Greci si può scrivere a: etta.rapallo@gmail.com