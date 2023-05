Genova – Incidente stradale, questa mattina, intorno alle 9, sull’autostrada A10 Genova Ventimiglia, all’altezza del casello autostradale di Pegli in direzione ponente.

Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo finendo ribaltata dopo aver colpito il guard rail.

Subito il traffico si è bloccato e alcuni automobilisti hanno aiutate le persone all’interno dell’auto incidentata. Fortunatamente non si registrano feriti gravi ma le ambulanze hanno trasferito conducente e passeggero in ospedale, per accertamenti.

Intervento sul posto anche dei Vigili del Fuoco e della polizia stradale.

I pompieri hanno rimosso la vettura incidentata consentendo la circolazione regolare e le forze dell’ordina hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Pesanti le ripercussioni per il traffico locale.