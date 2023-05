Sanremo (Imperia) – Ore di comprensibile angoscia per una famiglia della città dei fiori che non ha notizie della giovanissima scomparsa ormai da questa mattina.

Sara Essalmi, 16 anni, è uscita di casa questa mattina, intorno alle 7 per andare a scuola ma non è mai entrata in classe e risulta irreperibile. La giovane avrebbe con sè uno zaino con alcuni vestiti, un computer portatile ed il cellulare ma, soprattutto, avrebbe il suo passaporto e quindi potrebbe lasciare il paese durante la sua fuga.

A dare l’allarme, all’istituto Cassini, il personale scolastico che ha chiamato a casa per capire come mai la ragazza non fosse in classe.

La madre ha così scoperto quella che sembra una fuga ma che potrebbe nascondere un rapimento o peggio.

Sara è alta 1 metro e 65, una corporatura normale, ha i capelli biondi con colorazione di grigio in alcune ciocche.

Chi avesse notizie della ragazza è pregato di contattare al più presto le forze dell’ordine e chi la dovesse incontrare dovrebbe chiamare il 112 restando in collegamento visivo con la ragazza per poter fornire indicazioni precise sulla sua posizione.