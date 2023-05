Genova – Rapinata e gettata a terra, per strada, come una persona “qualunque”. Brutta avventura per Sena Halilovic, reggente di una delle famiglie Rom più potenti e famose d’Italia e da molti considerata la “Regina” della comunità nomade, quantomeno nel Bel Paese.

La donna camminava in via Milano quando è stata accerchiata da due ragazzini che prima l’hanno infastidita e poi l’hanno aggredita e le hanno strappato una collana in oro di ingente valore.

Uno scippo come tanti, messo a segno, si sospetta, dalla baby gang che imperversa nella zona di DiNegro da qualche mese e che, probabilmente, non aveva la più pallida idea di chi si trovava davanti.

Sena Halilovic è stata strattonata e gettata a terra mentre i due baby rapinatori fuggivano di corsa.

La donna è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno chiamato l’ambulanza e i carabinieri che sono accorsi dalla caserma di San Teodoro scoprendo solo una volta sul posto chi era stato derubato.

I militari hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini mentre la donna rifiutava il trasferimento in ospedale nonostante qualche ferita.

I militari cercano di individuare i responsabili per assicurarli al più presto alla Giustizia ma in molti pensano che non saranno solo i tutori dell’ordine a “cercare” i ragazzini che potrebbero aver commesso un errore molto grave scegliendo la capofamiglia degli Halilovic per l’ennesimo scippo.

Un cognome piuttosto noto alle forze dell’ordine, quello della donna, legato a fatti di cronaca avvenuti a Genova e in molte altre città d’Italia dove la stessa Sena è stata al centro di indagini per rapine, truffe e furti e sospettata di essere al vertice di una organizzazione in grado di raccogliere un patrimonio stellare in modo quantomeno “opaco”.