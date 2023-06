Genova – Torna domenica 11 giugno la straordinaria marcia non competitiva della Rigantoca (Righi – Antola – Caprile) nella doppia versione “mezza” da 22 km e nella versione “strong” per veri appassionati e sportivi, da 43 km e 210 metri.

Poco più lunga di una maratona, offre ai partecipanti scorci e panorami indimenticabili, da guadagnarsi con l’avanzare delle gambe e il sudore della fronte.

Chiede amore verso la media montagna e un minimo di resistenza per affrontare uno sviluppo considerevole, ma non impossibile.

Organizzata dal CAI di Sampierdarena e Gruppo Regionale CAI Liguria con il patrocinio di Regione Liguria, Comune di Genova e Parco dell’Antola e in collaborazione con AMT e AMIU, la Rigantoca è la collaudata marcia non competitiva giunta alla diciannovesima edizione, che unisce passo dopo passo Righi – Antola e Caprile.

Una cavalcata maestosa capace di toccare faggi e castagni, salite e discese, prati e boschi, vette e torrenti, fiori e animali.

Non presenta particolari difficoltà tecniche: un discreto camminatore ha tutte le carte in regola per portare a termine i sali-scendi che costellano il percorso, abbastanza pianeggiante solo all’inizio, prima della picchiata sullo Scrivia e la risalita verso l’Antola. Quasi integralmente su sentiero (con l’esclusione di qualche centinaio di metri asfaltati qua e là), la Rigantoca non tocca passaggi esposti; tuttavia la lunghezza e l’ambiente completamente immerso nella natura vanno tenuti nella giusta considerazione.

Nello zaino indispensabile portare tutti quegli accorgimenti che aiutano a superare eventuali imprevisti.

All’insegna della sostenibilità, prevede per i partecipanti navette AMT per “tornare a casa” e una borraccia donata da AMIU per passare dai ristori senza lasciare traccia.

Ecco tutti i numeri della RiGANTOCA:

43.210 metri di lunghezza (22.000 la mezza)

2.100 metri di dislivello in salita,

1.597 metri il punto più alto,

Orario massimo di arrivo ore 18.30

10 i punti di controllo e ristoro,

4.30 l’orario di partenza.

Tutte le informazioni logistiche sul sito https://www.caisampierdarena.it/rigantoca