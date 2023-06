Genova – Traffico in tilt, con code e rallentamenti, per chi si sposta dal centro verso il ponente. Sull’asse viario di corso Saffi, corso Quadrio e piazza Cavour sono infatti segnalati pesanti disagi per la circolazione stradale a causa del traffico molto intenso e del numero di auto in circolazione aumentato per la scelta di lasciare moto e scooter a casa.

A segnalare i disagi la polizia locale che invita anche alla prudenza per l’asfalto reso viscido dalla pioggia.

Rallentamenti anche sulla strada Sopraelevata e sempre in direzione ponente.