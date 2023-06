Genova – Incidente stradale, questa mattina, poco prima delle 7, sull’autostrada A7 Genova – Milano, nel tratto tra Busalla e Bolzaneto, in direzione del capoluogo.

Per cause ancora da accertare un camion è finito fuori strada causando il blocco del traffico in direzione Bolzaneto.

Fortunatamente il conducente del grosso mezzo non è rimasto ferito ma i disagi per il traffico si fanno sentire.