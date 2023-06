Genova – Si chiama Billi il nuovo “operatore” a 4 zampe del Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria e darà il suo contributo alla ricerca ed al salvataggio di persone in difficoltà sui territori liguri.

Billi ha partecipato, dal 29 maggio al 3 giugno ad Andalo, altopiano della Paganella, il corso di specializzazione per le unità cinofile del Cnsas.

Insieme al suo conduttore Billi ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per entrare in servizio e ha ottenuto il brevetto di UCRS (unità cinofila ricerca superficie) ed ora potrà iniziare a supportare il Soccorso Alpino e Speleologico della Liguria in tutte le numerose attività.