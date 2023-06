Hurgada (Egitto) – Niente tuffi e sport acquatici per due giorni, nel Mar Rosso, nella località di Hurgada dopo l’attacco mortale di uno squalo ai danni di un bagnante.

La scena è stata ripresa dalla spiaggia e condivisa sui social suscitando una forte ondata di emozione che rischia di avere conseguenze pesanti sulle prenotazioni per la località turistica del Mar Rosso, tra le più gettonate dal pubblico italiano.

Le autorità egiziane hanno diffuso la notizia della cattura dello squalo tuttavia resta (inspiegabile) il divieto di balneazione per due giorni.

Ferme anche le attività legate agli sport acquatici.