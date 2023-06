Sanremo – Potrebbero avere un ruolo nell’inquinamento da coliformi fecali che hanno fatto scattare le ordinanze di dicieto di balneazione delle scorse settimane i sei Condomini scoperti da Rivieracqua con irregolarità negli impianti fognari.

I condomini avrebbero scaricato direttamente in mare o nel rio San Bernardo le proprie acque nere, senza collegarsi agli impianti di depurazione. Potrebbe trattarsi di vecchie condotte realizzate prima delle normative previste attualmente.

Il Comune di Sanremo ha comunque emesso ben sei ordinanze nei confronti dei singoli Condomini, imponendo la messa a norma, pena la segnalazione alla autorità giudiziaria.

In arrivo anche sanzioni fino a 60mila euro per i casi più gravi e l’obbligo di avviare i lavori di adeguamento degli impianti nel più breve tempo possibile.

Era stato proprio il Comune a segnalare la sospetta responsabilità di scarichi fognari “abusivi” dietro la presenza di inquinanti nelle acque del mare analizzate da Arpal e valutate inidonee alla balneazione.