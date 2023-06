Sanremo – Sta suscitando forti polemiche e discussioni, sui social, la pubblocazione dell’immagine del cane morto ieri sera, probabilmente per un infarto che potrebbe essere stato causato dalle esplosioni dello spettacolo di fuochi artificiali.

La foto dell’animale morente è stata condivisa dalla pagina Facebook delle Ambulanze Veterinarie “Emergenza Val Nervia ODV” ed ha subito scatenato un diluvio di commenti.

“Un’immagine desolante – si legge sulla pagina – Un cane è morto abbracciato alla sua proprietaria dopo aver avuto un infarto a causa probabilmente dei fuochi d’artificio scoppiati nella ieri notte a Sanremo.

Si chiamava Luna, morta dopo aver accusato un infarto provocato dal rumore”.

Non è chiaro cosa abbia causato il decesso e certamente potrebbe stabilirlo un veterinario ma vero che alcuni animali siano terrorizzati dalle forti esplosioni.

In attesa di sapere cosa abbia effettivamente causato la morte di Luna, è bene suggerire, in presenza di spettacoli pirotecnici, di “preparare” il proprio animale all’evento

Non lascialo a casa da solo.

Lasciatelo andare dove si sente al sicuro.

Cercate di distrarlo e isolatelo dai rumori e dai bagliori.

Portatelo in passeggiata prima dell’ora nella quale sono previste le esplosioni

Dategli la pappa prima dell’evento.

In casa si possono chiudere bene finestre e tapparelle per attutire i rumori e accendere la Tv o la Radio, ad un volume basso, per distrarre il cane e non fargli sentire solo le esplosioni