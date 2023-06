Nell’area amministrazione trasparente di Regione Liguria sono stati pubblicati due avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami per 14 ingegneri e geologi (lauree triennali e magistrali), e 1 tecnico diplomato.

Il primo avviso riguarda l’assunzione di n. 14 unità di personale – area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione – Funzionario servizi tecnico – amministrativi, da assegnare alle sedi regionali delle strutture del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile.

Il secondo avviso riguarda l’assunzione di n. 1 unità di personale – area Istruttori, profilo Istruttore servizi tecnico amministrativi – Settore Protezione Civile – attività della Sala operativa regionale di Protezione Civile.

L’assunzione è a tempo determinato e per la durata di 12 mesi eventualmente prorogabili.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 29 giugno 2023.

