Genova – Colpo di scena nel “caso” del viadotto di Nervi che ha creato allarme e preoccupazione specie sulle pagine social del quartiere per via di alcune foto che mostrano l’ammaloramento generale del ponte. Dopo le rassicurazioni del vice sindaco Pietro Piciocchi, infatti, arriva la notizia di un possibile danno nella “spalla” del viadotto che potrebbe far scattare nelle prossime ore un restringimento di carreggiata in via precauzionale, in attesa delle verifiche tecniche.

Il caso era esploso nei giorni scorsi, con la pubblicazione di diverse foto del viadotto che mostrano un deterioramento del calcestruzzo, la fuoriuscita di ferri di armatura dal cemento della volta del viadotto e una linea di frattura nell’asfalto soprastante. Elementi che avevano suscitato e suscitano tutt’ora grande allarme anche perché residenti della zona denunciano la caduta di calcinacci e pezzi di cemento dalla volta proprio in prossimità del punto dove si trova la fermata del Bus.

Le foto, divenute virali, avevano indotto il vice sindaco Pietro Piciocchi a intervenire, con un post su Facebook per rassicurare i Cittadini.

Poche ore più tardi, però, un nuovo allarme che non riguarderebbe lo stesso punto preso in esame ma una “spalla” del viadotto che presenterebbe una vistosa lesione (spaccatura). La notizia è accompagnata da indiscrezioni secondo le quali sarebbe in arrivo un restringimento di carreggiata cautelativo in attesa che i tecnici addetti alla sicurezza delle strade e dei viadotti facciano i controlli necessari a escludere ogni pericolo. Esami che solo pochi giorni fa erano stati eseguiti sul ponte sul torrente Sturla, in corso Europa, coetaneo del viadotto di Nervi.

In quel caso si è proceduto addirittura a prove di carico con camion carichi di ghiaia e chiusura totale al traffico per tutta la durata delle verifiche.

Circostanze che alimentano la preoccupazione dei Cittadini che vivono a Nervi o che utilizzano il ponte-viadotto per i loro spostamenti.