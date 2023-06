Genova – Dopo le perplessità e i timori dei residenti di Nervi e degli automobilisti che ogni giorno transitano sul viadotto di corso Europa e le denunce di chi aspetta l’autobus e vien colpito da calcinacci e pietrisco, è lo stesso vice sindaco Pietro Piciocchi a “rassicurare” i cittadini attraverso un post pubblicato sulla sua pagina Facebook.

Secondo il vice sindaco, infatti, non si sarebbe registrato alcun movimento o deformazione ma, soprattutto non ci sarebbe alcuna “spaccatura” nel ponte. I controlli comunque verranno fatti e sono già avvenuti sul ponte sullo Sturla di corso Europa.

“Circola questa foto in modo virale che riguarda la situazione del viadotto di Via Donato Somma a Nervi con conseguente comprensibile allarmismo.

Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Anzitutto la fessura perpendicolare che si nota non è una lesione ma è lo spazio del giunto di dilatazione tra i due impalcati.

È fatto apposta!

Non sono stati osservati movimenti o deformazioni della struttura negli ultimi tempi, pur essendo la stessa costantemente monitorata.

Detto questo, il ponte è in osservazione e fa parte della serie di impalcati che il Comune sta ispezionando e censendo secondo i nuovi criteri stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture.

La scorsa settimana, ad esempio, abbiamo svolto le prove di carico sul viadotto di Corso Europa che sovrasta il torrente Sturla e che hanno dato un esito positivo sotto il profilo statico (pubblico due foto a questo proposto).

Abbiamo creato un ufficio apposito (primo Comune in Italia ad averlo fatto), che ringrazio, ci stiamo avvalendo anche di qualificate collaborazioni esterne, e, insieme ai miei collaboratori, sono molto determinato sugli interventi di manutenzione che si renderanno necessari”.

A stretto giro di posta hanno risposto anche i segnalatori delle condizioni non proprio “perfette” del viadotto. Sulle pagine social del quartiere è stata pubblicata la foto che mostra lo stesso punto dell’immagine fotografato “da sopra” e le lesioni all’asfalto sembrano evidenti. Una “spaccatura” nel manto stradale attraversa l’intera carreggiata da parte a parte.

Potrebbe trattarsi della dilatazione dei giunti ma certamente non è un’immagine rassicurante.

Saranno le verifiche annunciate a chiarire la situazione mentre chi prende l’autobus sotto il ponte continua a chiedersi se sia normale essere bersagliati da frammenti di cemento che cadono dalla volta.

Sulle condizioni delle strade del quartiere di Nervi, poi, c’è da segnalare lo sprofondamento di un autobus di AMT nel manto stradale della strada sottostante.