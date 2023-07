Imperia – E’ stata riaperta l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia chiusa questa mattina nel tratto tra Imperia Est e Imperia Ovest, in direzione della Francia, per un Tir che ha preso fuoco intorno alle 5 di questa mattina.

Restano però, pesantissimi, i disagi per automobilisti e trasportatori bloccati in coda sull’autostrada.

Concluse le operazioni di bonifica dell’incendio che ha distrutto il Ti che trasportava pneumatici, il tratto è stato riaperto ma si rende necessario esaurire gli incolonnamenti.