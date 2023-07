Sciopero del personale degli aeroporti e delle compagnie aeree, sabato 15 luglio e torna lo spettro del caos dei trasporti dopo lo sciopero dei Treni di ieri. Il personale di terra e sui voli incrocerà le braccia dalle 10 del mattino alle 18 e in quella fascia oraria sono già decine i voli cancellati dalle compagnie in tutta Italia.

Lo stato di agitazione è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl che protestano contro il blocco del rinnovo dei contratti che dura ormai da sei anni.

Oltre al personale di terra scioperano anche i piloti e assistenti di volo di Vueling e Air Malta che opera voli di Ryanair.

All’aeroporto di Genova sono attesi forti disagi e sono già stati cancellati 8 voli tra le 10,30 e le 19,25.

Si tratta dei voli:

AZ 1383 in arrivo da ROMA FCO delle h. 10.30

KL 1563 in arrivo da AMSTERDAM delle h. 11.15

AZ 1395 in arrivo da ROMA FCO delle h. 14.30

AZ 1391 in arrivo da ROMA FCO delle h. 18.35

AZ 1384 in partenza per ROMA FCO delle h. 11.20

KL 1564 in partenza per AMSTERDAM delle h. 11.50

AZ 1386 in partenza per ROMA FCO delle h. 15.20

AZ 1392 in partenza per ROMA FCO delle h. 19.25