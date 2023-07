Genova – Una multa da 500 euro per aver esposto l’insegna del locale sui ponteggi che da due anni “soffocano” il palazzo e limitano la visibilità dell’hamburgeria di via della Maddalena, nel centro storico genovese.

E’ amara l’ironia con cui i titolari del Groove comunicano la notizia sulla loro pagina Facebook:

“Evviva – scrivono – finalmente è stato eliminato il degrado alla Maddalena! 🙃”

Il locale soffre da ben due anni per i disagi causati dai ponteggi necessari alla realizzazione di lavori di restauro al palazzo sovrastante e hanno esposto l’insegna sull’impalcatura con il solo scopo di essere “più visibili”.

Una verifica ha portato alla sanzione da 500 euro che, seppure corretta sul piano legale, suscita un pò di ironico “mugugno” poiché, come tanti abitanti ed operatori della zona, alle prese con spaccate delle vetrine, furti e spaccio a tutte le ore, certamente non si aspettavano tanto “rigore” per una piccola mancanza fatta in buona fede.