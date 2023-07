Ventimiglia (Imperia) – Fototrappole e telecamere nascoste per “catturare” e smascherare chi scarica materiale per strada o nelle discariche abusive. Il Comune di Ventimiglia dichiara guerra agli incivili e dopo aver recuperato e smaltito ben 7 tonnellate di rifiuti di vario genere che deturpavano alcune zone della cittadina di confine si è deciso di installare telecamere di sorveglianza nei “punti caldi” dello scarico abusivo e di aumentare i controlli per scovare e sanzionare i Cittadini che non rispettano le regole base della convivenza civile.

Il Comune innalzerà le sanzioni e le conseguenze legali per chi scarica abusivamente e in modo inadeguato i rifiuti e, nel contempo ha deciso che le isole ecologiche resteranno aperte più a lungo almeno sino al 30 settembre.

Il centro di raccolta rifiuti di Bevera sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 19.00 il martedì ed il venerdì; mentre, nei restanti giorni, sarà possibile usufruire del servizio dalle 7.00 alle ore 13.00.

Portare i rifiuti nell’isola ecologica resta gratuito e il servizio è riservato ai privati cittadini in regola con il pagamento della TARI. Le aziende dovranno invece recarsi presso il centro di raccolta di Camporosso.

Sarà aumentato l’attuale servizio installando due cassoni, uno per i rifiuti ingombranti ed uno per i RAEE, così da poter dare la possibilità a tutti di usufruire di un secondo luogo per conferire negli orari che saranno stabiliti.