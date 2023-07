Genova – Inizia male la settimana per le autostrade liguri con l’incendio che ha interessato un camion andato a fuoco sulla A7 Genova – Milano, in direzione Genova.

I vigli del fuoco sono accorsi per spegnere le fiamme divampate da uno dei pneumatici forse surriscaldato per l’uso dei freni.

Fortunatamente non si registrano feriti ma sull’autostrada, in direzione Genova, si è formata una coda di oltre tre chilometri con pesanti disagi per automobilisti e trasportatori.

Foto di Archivio