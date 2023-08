Savona – Sono stati i vicini di casa, allarmati per i rumori provenienti dalla casa che doveva essere vuota a far scattare l’allarme per un tentato furto. E’ successo nel centro città dove i carabinieri sono stati chiamati per rumori sospetti e per un probabile tentativo di furto in appartamento.

I militari sono accorsi ed hanno circondato l’abitazione scoprendo che due persone avevano forzato la porta di casa e dopo aver trascorso la notte nell’appartamento temporaneamente vuoto, si apprestavano a fuggire portando via tutto ciò che poteva essere rivenduto.

A seguito di perquisizione, i due fermati sono stati trovati anche in possesso di alcune dosi di hashish, per cui verranno segnalati alla locale Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti.

Al termine degli accertamenti i due giovani, un cittadino albanese e un ucraino entrambi 26enne e già noti alle Forze dell’Ordine, sono stati arrestati e messi a disposizione della locale Autorità Giudiziaria, dovendo rispondere dei reati di danneggiamento e tentato furto e verranno giudicati con rito direttissimo.