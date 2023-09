Genova – Una nuova ciclo-officina per diffondere l’uso della bicicletta in città e nelle campagne e per riunire, con un progetto aggregativo, il tessuto sociale di un quartiere delicato come quello della Maddalena.

Verrà inaugurata ufficialmente venerdì 22 settembre, in vico Rosa 18r Boomla Biciofficina Maddalena.

Grazie al progetto per il riutilizzo a scopo sociale dei beni confiscati alla malavita organizzata e alla Cooperativa Sociale Il Laboratorio nasce BOOM, la biciofficina che include, aggrega e forma attraverso il mondo della bicicletta.

Lo scopo principale è migliorare il benessere dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie di Genova e del suo centro storico.

Nel 2021 la cooperativa sociale Il Laboratorio ha ottenuto l’assegnazione di un locale confiscato alla criminalità organizzata in Vico Rosa 18 r, nel Sestiere della Maddalena ed ha sviluppato il nuovo progetto.

I cittadini del centro storico di Genova potranno auto-riparare le proprie biciclette e l’attività si muoverà in 3 direzioni principali:

1) Formazione sull’uso della bici e sulla riparazione, con lo sviluppo di corsi specifici e professionalizzanti.

2) Sensibilizzazione e promozione della mobilità sostenibile e del codice della strada.

3) Luogo di aggregazione ed inclusione sociale.

Attraverso lo sviluppo di giochi, attività, eventi e corsi di formazione legati al mondo a due ruote, su tutto il Sestiere della Maddalena, il proposito è coinvolgere minori, bambini e ragazzi, sostenendoli nel percorso di crescita, per favorire il benessere.

All’interno della Biciofficina opereranno sia “Edu-meccanici” (educatori con competenze di meccanica delle biciclette) che Educatori di Strada: Questi, partendo dalla capillare conoscenza del territorio e delle sue risorse, avranno il compito di individuare, entrare in relazione e coinvolgere ragazzi e bambini all’interno del Sestiere della Maddalena.

Tanti sono i giovanissimi che per varie ragioni non partecipano ai percorsi scolastici istituzionali e che rischiano una profonda deriva sociale. L’educatore di strada ha l’opportunità di farsi prossimo e di aiutarli a scoprire le attività e i servizi che il territorio offre, partendo proprio dalla Biciofficina Maddalena

BOOM – la Biciofficina Maddalena sarà tutto questo, ma anche molto di più. Infatti si prevede di declinare diverse attività sulla base delle 3 aree di intervento generali sopracitate.

Tante idee sono già in processo e tante altre verranno sviluppate, sempre con la consapevolezza che la bicicletta non è l’obiettivo, ma lo strumento con cui costruire una città migliore; costruire una Genova più sensibile alle tematiche ambientali attraverso la mobilità dolce, ma soprattutto molto più sensibile alle relazioni interpersonali, vero propulsore di benessere personale e comunitario.

BOOM gestisce anche “La Casa delle Biciclette“, i Bike Parking comunali in Vico Cannoni e Vico Boccanegra.

Giorni e orari:

Lunedì 14.30 – 18.00

Mercoledì 14.30 – 18.00

Venerdì 9.00 – 12.00

Il progetto muove i suoi passi grazie al Piano Integrato Caruggi – Patto di Sussidiarietà Centro Storico del Comune di Genova, alla Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando Re:azioni e ai fondi dell’ 8xMille della Chiesa Valdese